Man bezeichnet das Rollenspiel als den "größten Erfolg in der Firmengeschichte".





Bethesdas Vizepräsident Pete Hines hat im KindaFunnyGames-Cast bestätigt, dass Fallout 4 das bislang erfolgreichste Spiel in der Geschichte des Unternehmens ist.



Die Verkäufe des Spiels oder der generierte Umsatz wurde von Hines nicht näher erläutert. Seit dem Release von Fallout 4 im November 2015 hat Bethesda auch keine aktualisierten Verkaufszahlen mehr bekannt gegeben. Lediglich die Information, dass am Launchtag 12 Millionen Einheiten an den Handel ausgeliefert wurden, ist veröffentlicht worden.



Das zuvor erfolgreichste Spiel Bethesdas war Skyrim, das sich zwischen November 2011 und 2014 ganze 20 Millionen mal verkaufte. Da die Zahlen Skyrims mittlerweile aber noch höher ausfallen dürften, wäre es mal interessant zu erfahren, wie oft genau sich Fallout 4 bis heute verkauft hat.