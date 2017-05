Fallout 4 - Pilgrim-Mod verwandelt Rollenspiel in düsteren Horror-Titel

Obwohl Fallout 4 in der Postapokalypse spielt, ist Bethesdas Rollenspiel nur selten wirklich düster und angsteinflößend. Das will die Mod "Pilgrim – Dread the Commonwealth" jedoch ändern und versetzt den Spieler in eine Welt, die an eine Mischung aus Stalker und The Road erinnert.