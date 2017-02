Seit eineinhalb Jahren habt ihr noch nicht die Möglichkeit erhalten, Fallout Shelter zu spielen?

Solltet ihr eine Xbox One besitzen, dann könnt ihr das jetzt endlich nachholen. Fallout Shelter erscheint mit Windows 10 nämlich als Play Anywhere-Titel auf der Microsoft-Konsole.







Das bedeutet, dass euer gewonnener Fortschritt zwischen Xbox One und Windows 10 geteilt wird, ihr also jederzeit von den entsprechenden Plattformen da weitermachen könnt, wo ihr aufgehört habt. Daneben hat man das Spiel vollständig der Xbox One Controller-Steuerung angepasst.



Erscheinen wird Fallout Shelter als kostenloses Game am 7. Februar.