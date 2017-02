58GB müsst ihr herunterladen, wenn ihr Fallout 4 mit dem neuen High-Res-Texturen-Paket auf dem PC zocken wollt. Aber lohnt sich das überhaupt?

Bethesda empfiehlt für das 58GB große Texturenpaket eine NVIDIA GTX1080, doch wie Reddit-User 'kami77' feststellte, verwenden die Texturen in 4K etwa 5,5GB des GPU Speichers, was bedeutet, dass auch Besitzer mit 6GB VRAM GPUs in den Genuss der höher aufgelösten Texturen kommen dürften.



Die Vergleichsbilder stammen übrigens von den DSOGaming-Usern 'Martin2603' und 'BrettonTT'. Zu sehen sind dabei die Standard-Texturen von Fallout 4 sowie jene mit dem Hi-Res-Paket.