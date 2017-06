Bethesda sucht Unterstützung für ein “AAA-Fremium-Game” mit “allerneuester Technik”. Das geht aus einer Stellenausschreibung hervor.

Fallout Shelter bekommt Gesellschaft.

Nach dem Erfolg des mobilen Fallout-Spin-offs Fallout Shelter dürfte es niemanden wundern, dass Publisher Bethesda plant, weitere Free-to-Play-Titel auf den Markt zu bringen. Mindestens ein weiteres Spiel für Smarthphones und Tablets ist aktuell in Arbeit wie wir dank Bethesda President Todd Howard bereits seit einiger Zeit wissen.

Nun ist eine neue Stellenausschreibung (via IGN) aufgetaucht, die sich erneut entweder darauf oder auf ein weiteres Spiel beziehen könnte.

Mehr: The Elder Scrolls rettet Fan das Leben - Bethesda schickt dickes Geschenkpaket

Bethesda Game Studios, das Entwicklerstudio hinter The Elder Scrolls- und Fallout-Reihen, sucht nach Verstärkung für ein "AAA-Fremium-Game" mit "allerneuester Technik". Leider gibt diese Anzeige nicht mehr über das neue Spiel preis, außer der Bestätigung, dass es sich erneut um einen Free-to-Play-Titel handelt. Auch ob es wie Fallout Shelter auch auf einer bestehenden IP basiert oder eine weitere Marke in den Bethesda-Kosmos einführt ist unklar.

Mehr: Wolfenstein: New Colossus & The Evil Within 2 - Bethesda-Event zur E3 deutet große Enthüllungen an

Es ist wichtig anzumerken, dass andere Jobangebote des Studios explizit Mobile-Spiele erwähnen, während diese Ausschreibung nur von einem "Freemium-Game" spricht. Es könnte also durchaus sein, dass Bethesda auch abseits der Mobile-Spiele einen weiteren Schritt in den Free-to-Play-Markt wagen möchte.

Wie so häufig in letzter Zeit werfen wir einen gespannten Blick auf die nahende E3 2017, auf der Bethesda erneut mit einer eigenen Pressekonferenz vertreten sein wird. Alle Infos zu den PKs findet ihr in unserer Übersicht.