Der erste Trailer zu Far Cry 5 gibt nicht nur einen Vorgeschmack auf den Schauplatz Hope County, sondern verrät auch den Release-Termin für PS4, Xbox One und PC.

Far Cry 5 - Auf den Teaser-Trailer folgt nun der erste vollwertige Trailer zum Spiel.

Erst kürzlich veröffentlichte Ubisoft einen Teaser-Trailer zu Far Cry 5, nun folgt der erste vollwertige Trailer samt einiger Informationen zum Spiel. Zudem verrät der Trailer auch schon den Release-Termin: Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PS4, PS4 Pro, Xbox One, Project Scorpio und PC.

In Far Cry 5 verkörpern wir den neuen Junior Sheriff des fiktionalen Hope County im US-Bundesstaat Montana. Die Region leidet unter der Sekte Eden’s Gate, die unter den Bewohnern neue Mitglieder rekrutiert - ob freiwillig oder unfreiwillig, spielt für die Sekte keine Rolle.

Unsere Aufgabe besteht nun darin, den Widerstand gegen die Sekte anzuführen. Dazu sammeln wir allein oder optional im Zwei-Spieler-Koop unter anderem Verbündete wie Pastor Jerome Jeffries, die Saloonbesitzerin Mary May Fairgrave oder den Piloten Nick Rye. Zudem verspricht Ubisoft, dass uns viele Hilfsmittel zur Verfügung stehen sollen. Konkret bedeutet dies: viele Waffen wie Gewehre, Granaten oder Baseballschläger, eine große Auswahl an Fahrzeugen, die sogar Luftkämpfe ermöglichen, und spezialisierte Tiere - denn wie in Far Cry Primal müssen wir uns der Fauna nicht nur stellen, sondern können auch mit ihr zusammen kämpfen.

Hier endet die Feature-Liste von Far Cry 5 aber noch nicht. Erstmals in der Geschichte der Reihe dürfen wir das Geschlecht und die Hautfarbe der Hauptfigur bestimmen. Außerdem kehrt in Far Cry 5 der Map-Editor mit neuen Funktionen zurück.

