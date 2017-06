Überwiegend wohlwollend stellten Zuschauer während der E3-Präsentationen vor einigen Wochen fest, das große Franchises wie Assassin's Creed und Far Cry mit ihren jeweils neuesten Spielen auf die Mini-Map verzichten werden, die sie jahrelang zum festen Teil ihres Spielerlebnisses gemacht hatten.

Im Interview mit GamingBolt erklärte Drew Holmes, Writer von Far Cry 5, warum sich Ubisoft im Fall des schießwütigen Sekten-Abenteuers in Montana für die Entfernung der Mini-Map entschlossen hat und nennt dabei die Gründe, die wohl die meisten von uns bereits vermutet hätten:

"Wir wollen uns wirklich auf die Erkundung einer Spielwelt konzentrieren, die den Spieler immer wieder im Ungewissen darüber lässt, was er eigentlich zu tun hat oder wohin er gehen muss. Mit der Entfernung der Mini-Map wollten wir erreichen, dass man nicht mehr ständig auf diese kleine Ecke auf dem Bildschirm starrt um zu überprüfen, was in der Umgebung neu ist. Nun muss man sich wirklich aufmerksam in der Spielwelt umsehen und auffällige Orte in der Landschaft nutzen, um sich zu orientieren."