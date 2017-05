Wer beim aktuellen Trailer zu Far Cry 5 genau hinschaut, kann ein kleines Easter Egg entdecken.

Im Ankündigungs-Trailer zu Far Cry 5 hat Ubisoft einen Rabbid versteckt.

Am Freitag hat Ubisoft einen Ankündigungs-Trailer zu Far Cry 5 veröffentlicht. Das Setting wird ins fiktive Hope County im US-Bundesstaat Montana verlegt, wo ihr euch als Junior-Sheriff mit religiösen Fanatikern anlegt.

Trotz ernster Thematik hat es sich Ubisoft nicht nehmen lassen, ein kleines augenzwinkerndes Easter Egg in den Trailer einzubauen. Wer genau aufgepasst hat, dem ist es wahrscheinlich schon aufgefallen, so unter anderem einigen Nutzern des Far-Cry-Subreddits wie "DANNYonPC".

Beim Timecode 1:38 im Video könnt ihr eine kleine Rabbid-Figur entdecken, die auf dem Armaturenbrett des Spieler-Autos thront - ganz stilecht im Trucker-Outfit mit Cap und Lederjacke. Hier ist die entsprechende Stelle als Screenshot:

Die Rabbid-Figur thront auf dem Armaturenbrett des Spieler-Autos.

Mehr als einen Gastauftritt im Far-Cry-5-Trailer haben die Rabbids aktuell nicht, es wird allerdings vermutet, dass Ubisoft und Nintendo auf der E3 das Rollenspiel Mario + Rabbids: Kingdom Battle ankündigen, darauf lassen zumindest geleakte Artworks und Infoblätter schließen.

Wann das mögliche neue Rabbid-Spiel erscheint, steht noch nicht fest, Far Cry 5 hat dagegen schon einen festen Release: Am 27.2.2018 erscheint das Spiel für PS4 und Xbox One.