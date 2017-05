Far Cry 5 soll seine Geschichte weitaus weniger linear als frühere Serienteile erzählen. Eine tragende Rolle dabei wird wohl die dynamische KI spielen.

Far Cry 5 - Der Kult im Spiel soll sich an unsere Vorgehensweise anpassen.

Ubisoft verabschiedet sich vom klassischen Videospielstorytelling. Anstatt eine Geschichte nur mittels Zwischensequenzen zu erzählen, sollen sich besondere, aber vor allem individuelle Ereignisse aus dem Gameplay ergeben. So erklärte zumindest Ubisofts Creative Director Serge Hascoët die Stoßrichtung für kommende Ubisoft-Spiele im vergangenen Jahr. Einen Vorgeschmack darauf gaben bereits Ghost Recon: Wildlands mit seiner Sandbox-Struktur und Watch Dogs 2, bei dem die KI die Spielwelt mit zahlreichen Anekdoten füllt. Far Cry 5 soll diesen Ansatz weiter ausbauen.

Far Cry 5 entsendet uns als Junior-Sheriff nach Hope County, Montana. Dort stellen wir uns einem religiösen Kult entgegen, der die Bewohner der ländlichen Region drangsaliert. Wie wir dabei vorgehen, soll die Spielwelt prägen. Im Interview mit UbiCentral erklärt Creative Director Dan Hay:

"Ich kann euch noch nicht sagen, wie groß [die Spielwelt] ausfällt, was ich euch sagen kann ist, dass Spieler die Welt auf dynamische Weise verändern werden, wenn sie sie durchstreifen. Wenn du frühere Far Cry-Teile gespielt hast, empfandest du die Story als linear. Spannend an Far Cry 5 ist nun, dass Spieler ihre Spielerfahrung selbst prägen. "

Far Cry 5 - Resistance Meter mit dynamischer KI

Ein Beispiel dafür, wie sich Hays Ausführungen ins Spiel übertragen lassen, gibt die offizielle Far Cry 5-Website. Hier wird ein zentrales Feature namens "Resistance Meter" vorgestellt, das eine "dynamische KI" verspricht.

"Wenn du hart zuschlägst, wird der Feind noch härter zurückschlagen. Die dynamische KI von Far Cry 5 erfasst den Einfluss, den du auf das Spiel nimmst, und ändert die Strategie deiner Gegner ab. Sei bereit: Der Kult wird seine Anstrengungen verstärken, wenn du von einem Ärgernis zu einer ernstzunehmenden Gefahr für ihn wirst. "

Die schrittweise Abkehr von Cutscenes und Co. fügt sich in die Unternehmensstrategie ein, die Ubisoft bereits seit einiger Zeit forciert: Games as a Service. Konkret bedeutet dies, dass Ubisoft seine Spiele weg von einer geschlossenen Singleplayer-Erfahrung und hin zu offen angelegten Projekten entwickeln will, die über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten und Patches gepflegt werden. Als Paradebeispiel für diese Entwicklung gilt der Multiplayer-Shooter Rainbow Six: Siege. Ubisoft arbeitet seit dem Release im Dezember 2015 kontinuierlich am Spiel, aktuell durchlebt es mit der Operation Health tiefgreifende Änderungen.

Im Fall von Far Cry 5 könnte sich das Games as a Service-Modell im angekündigten Online-Koop-Modus äußern. Zudem soll der Map-Editor in Far Cry 5 zurückkehren, was ebenfalls Ansatzpunkte für einen lang andauernden Support liefert. Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PS4, Xbox One und PC.

Wie hört sich der Ansatz von Far Cry 5 für euch an?