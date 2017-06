In Far Cry 5 sollen wir die gesamte Kampagne des Shooters auch gemeinsam mit einem Freund durchspielen können. Gleichwertig sind die Koop-Partner dabei aber nicht.

Der Koop-Aspekt steht bei Far Cry 5 hoch im Kurs.

Eines der Features, über das sich viele Fans nach der großen Enthüllung von Far Cry 5 am meisten gefreut haben, war der versprochene Koop-Modus. Im neuesten Ableger der Shooter-Reihe soll es nämlich möglich sein, die gesamte Kampagne von Far Cry 5 gemeinsam mit einem Freund spielen zu können. Einen kleinen Wermutstropfen müssen kooperative Spieler dabei dann aber doch hinnehmen.

Der Koop-Partner, der dem eigenen Spielverlauf als optionaler Nebencharakter beitreten kann, wird von Far Cry 5 nämlich nicht als gleichwertiger Protagonist behandelt. Nur einer der beiden Spieler macht beispielsweise Fortschritte in der Geschichte, Erfahrungspunkte und Geld bekommen hingegen beide Spieler.

Da Far Cry 5 nur Online-Koop bietet und nicht im Splitscreen spielbar ist, könnte das Dasein als Koop-Partner, der nur "hinzugerufen" wird, etwas unbefriedigend sein. Im Vergleich zum Vorgänger ist der neue Koop-Modus aber definitiv eine Verbesserung, denn in Far Cry 4 gab es nur bestimmte Koop-Missionen. Die eigentliche Kampagne konnte nur allein absolviert werden.

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PS4, Xbox One und PC.