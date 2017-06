Far Cry 5 - Neues Gameplay-Video zeigt Überraschungsangriff auf die religiösen Sekte im Koop

Auf der E3 2017 hat Ubisoft neues Gameplay für Far Cry 5 gezeigt, das uns mehr von der Spielwelt in Montana zeigt. Im Mittelpunkt stehen die Bösewichte, die sich uns entgegenwerfen werden und wie wir sie in einem Überraschungsangriff bedrängen.