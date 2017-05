Zu Far Cry 5 gibt es eine erste Reihe an Teaser-Trailern, die den US-Bundesstaat Montana als Schauplatz bestätigen. Der weltweite Reveal von Far Cry 5 findet am 26. Mai 2017 statt.

Far Cry 5 - Für das Actionspiel sind erste Teaser-Trailer erschienen.

Die ersten Teaser-Trailer zu Far Cry 5 sind da. Sie tragen den Namen "Welcome to Hope County" und enthüllen den US-Bundesstaat Montana als Schauplatz des Spiels. Zudem kündigen die Teaser-Trailer den weltweiten Reveal zu Far Cry 5 an, dieser findet am 26. Mai 2017 statt.

Bereits Anfang des Monats spekulierten Fans darauf, dass Far Cry 5 in Montana spielen werde. Der Grund dafür waren Dreharbeiten, an denen auch der Produzent Jeff Guillot mitwirkte. Guillot zufolge

Die Teaser-Trailer widerlegen das vermutete Western-Setting jedoch