Ubisoft hat soeben Far Cry 5 angekündigt. Das Spiel soll noch vor dem 31. März 2018 auf den Markt kommen.

Far Cry 5 - Ob uns das Logo Hinweise auf das Setting liefert?

Die Gerüchte der letzten Tage bestätigen sich: Ubisoft hat soeben Far Cry 5 angekündigt. Via Twitter verteilt der Publisher schon ein erste Bild zum Spiel, das jedoch nur das Logo zeigt. Zudem verweißt der Tweet auf das offizielle Forum zu Far Cry 5, das aktuell nur einen Thread umfasst - doch das sollte sich bald ändern. Spätestens auf der E3 2017 dürfte Ubisoft das Spiel umfassend vorstellen.

Are you ready for a hefty dose of new Far Cry adventures? https://t.co/RiR9MZvSR8 pic.twitter.com/dxcHCzAKEG — Ubisoft UK (@UbisoftUK) May 16, 2017

In seinem aktuellen Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2016-2017 kündigt Ubisoft an, dass Far Cry 5 noch während des laufenden Geschäftsjahres 2017-2018 auf den Markt kommen soll - also vor dem 31. März 2018. Ebenfalls im laufenden Geschäftsjahr will der Publisher außerdem ein neues Assassin’s Creed, The Crew 2 sowie South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe veröffentlichen.

Vergangene Woche spekulierten Far Cry-Fans, ein fünfter Teil könne im Wilden Westen spielen. Grund für die Überlegungen waren Dreharbeiten im US-Bundesstaat Montana, an denen auch der Produzent Jeff Guillot beteiligt war. Guillot arbeitete in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Ubisoft zusammen und seinen Angaben nach erfolgten die Dreharbeiten für die "Fortsetzung einer weltweit bekannten Spieleserie", die im September 2017 erscheine. Dass der Produzent damit Red Dead Redemption 2 gemeint haben könnte, schloss der vertrauenswürdige Journalist Jason Schreier aus.

Für ein Western-Setting wirkt das Logo von Far Cry 5 allerdings zu modern. Vielleicht bewahrheitet sich ja ein Gerücht von 2016, demzufolge wir in Far Cry 5 einen Polizisten in den USA der Gegenwart spielen - die Farbgebung des nun veröffentlichten Schriftzugs würde zumindest dazu passen.

Was erwartet ihr euch von Far Cry 5?