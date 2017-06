Ubisoft hat bereits jetzt einige Details zu seinem E3-Lineup bekannt gegeben. Demnach wird unter anderem definitiv das neue Assassin's Creed zu sehen sein.

Was hält das "neue" Ubisoft für uns bereit?

Die diesjährige E3 in Los Angeles wirft ihre Schatten voraus. Publisher Ubisoft hat bereits jetzt einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, was bei der Messe in Los Angeles zu sehen sein wird.

Wie auf der offiziellen Webseite zu lesen ist, wird Ubisoft unter anderem definitiv die neueste Episode von Assassin's Creed der Öffentlichkeit vorstellen. Nach all den Gerüchten und Fake-Leaks der jüngeren Vergangenheit tut es bestimmt gut, endlich einige handfeste Details serviert zu bekommen.

Auch der erst kürzlich offiziell angekündigte Shooter Far Cry 5 wird einen größeren Auftritt bei der E3 in los Angeles haben. Außerdem gesellen sich das Rollenspiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe sowie das Rennspiel The Crew 2 hinzu.

Erste bewegte Bilder

Wie in einem just veröffentlichten Teaser-Trailer zu sehen ist, wird Ubisoft zudem mindestens ein bisher noch geheimes Spiel bei der E3 ankündigen.

Die Pressekonferenz von Ubisoft findet am 12. Juni 2017 um 22:00 Uhr deutscher Zeit statt. Diesmal wird sie aber wohl nicht wie sonst von Aisha Tyler, sondern von den Entwicklern selbst moderiert.