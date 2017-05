Spielt Far Cry 5 im Wilden Westen? Nachdem sich in den letzten Tagen Gerüchte zu einem neuen Far Cry häuften, spekulieren Fans nun über das mögliche Setting des Spiels.

Mit der Call of Juarez-Reihe sammelte Ubisoft bereits Wild West-Erfahrung.

Ubisoft arbeitet an einem neuen Far Cry - das ist kein Geheimnis, bestätigte es doch der hochrangige Ubisoft-Mitarbeiter Tommy Francois, als er im September 2016 über eine Qualitätsoffensive sprach, der sich Ubisoft verschrieben hat. Ein neues Far Cry müsse demnach nicht zwangsläufig 2017 auf den Markt kommen, wenn das Spiel von einem späteren Release profitiert. Doch nun verdichten sich die Hinweise darauf, dass ein mögliches Far Cry 5 noch in diesem Jahr in den Regalen steht.

Vor wenigen Tagen meldete sich ein Reddit-User namens Sirusavath zu Wort. Er arbeite für eine Firma, die Pre-Order-Karten für Videospiele herstelle. Und vor ein paar Wochen seien entsprechende Bestellungen für Far Cry 5 und Assassin's Creed: Origins, das wir bislang unter dem Codenamen Empire kennen, eingegangen.

Kurz nach dem Post löschte Sirusavath seinen Account, die Verwirrung war groß. Handelt es sich bei dem Beitrag um den Versuch, Far Cry- und Assassin's Creed-Fans zu trollen? Oder steckt doch mehr hinter den Angaben von Sirusavath? Inzwischen scheint es, als sei letzteres der Fall.

An Glaubwürdigkeit gewinnt Sirusavath durch einen Bericht von Liam Robertson, der sich immer wieder mit seiner Arbeit für die YouTube-Kanäle Did You Know Gaming und Unseen64 hervortut. Robertson bezieht sich in dem Artikel auf anonyme Quellen innerhalb von Ubisoft:

"[…], wir haben neue Informationen erhalten, die nahelegen, dass das [kommende Assassin's Creed-Spiel] nun Assassin's Creed: Origins heißt und dem aktuellen Plan nach auf der E3 2017 enthüllt werden soll."

Wenn also Sirusavaths Angaben zur Umbenennung von Assassin's Creed: Empire in Assassin's Creed: Origins stimmen sollten, dürfte bald auch ein neues Far Cry angekündigt werden - und womöglich spielt dieser nächste Teil der Open World-Reihe im Wilden Westen.

Wie der Great Falls Tribune meldet, drehte eine Filmcrew kürzlich in der Prärie des US-Bundestaates Montana Aufnahmen für ein kommendes Videospiel. Produzent Jeff Guillot beschrieb den Titel als "Fortsetzung eines weltweit bekannten Franchises", die im September erscheine und an einem fiktiven Ort spiele. Weitere Details zum Spiel verriet Guillot nicht.

Die Website Nerdbite sowie mehrere Fans auf Reddit und NeoGAF spekulieren darauf, dass Guillot und sein Team die Aufnahmen für ein Far Cry mit Wild West-Setting gedreht haben könnten. Zum einen arbeitete Guillot bereits in der Vergangenheit mit Ubisoft zusammen, zum anderen befragte der Publisher zwischen 2014 und 2015 ausgewählte Far Cry 4-Spieler danach, welches Setting sie sich für einen nächsten Teil wünschen - und unter den Antwortmöglichkeiten war auch "Far Cry mit Spaghetti-Western-Szenario im 19. Jahrhundert Amerikas".

Wie immer gilt bei Meldungen dieser Art jedoch, dass sie trotz aller Anhaltspunkte als Gerüchte einzustufen und daher mit Vorsicht zu genießen sind. Erst vergangene Woche überlegten sich Fans, ob ein neues Far Cry auf der Insel von Far Cry 3 spielen könnte. Grund für die Spekulationen waren mehrere Social Media-Beiträge von Ubisoft. Später stellte der Publisher klar, dass man diese nicht als Teaser für ein neues Far Cry, sondern lediglich als "throwback post" verstehen dürfe.

Wie haben bei Ubisoft um ein offizielles Statement gebeten und informieren euch darüber, sobald wir mehr zu den Gerüchten um Far Cry 5 und das mögliche Western-Setting wissen.

Wie klingt ein Far Cry mit Wild West-Setting für euch?