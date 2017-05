Aktuell grübeln Far Cry-Fans darüber, ob Far Cry 5 im Wilden Westen spielen könnte. Wir nehmen dies zum Anlass, um euch zu fragen, welches Setting ihr euch für den nächsten Teil der Open World-Reihe wünscht.

Nach Rook Island kehrt Ubisoft mit Far Cry 5 wohl nicht zurück.

Far Cry-Fans diskutieren aktuell wieder fleißig darüber, in welche Richtung Ubisoft seine Open World-Serie wohl nach Far Cry Primal schiebt. Der Grund für die Diskussionen sind sich häufende Gerüchte zu einem möglichen Far Cry 5. So stand erst letzte Woche die Möglichkeit im Raum, Ubisoft könnte auf die Insel aus Far Cry 3 zurückkehren.

Diesen Spekulationen erteilte der Publisher inzwischen jedoch eine Absage. Dafür verdichten sich nun die Hinweise auf ein anderes Setting - womöglich spielt Far Cry 5 im Wilden Westen. Aber trifft Ubisoft damit überhaupt den Geschmack der Spieler, wo doch bald Red Dead Redemption 2 erscheinen soll?

Mehr: Far Cry Primal - Warum das Steinzeit-Abenteuer das beste Spiel der Reihe ist

Wir geben diese Frage in unserer aktuellen Community-Umfrage an euch weiter und wollen wissen, welches Setting ihr euch für das nächste Far Cry wünscht.