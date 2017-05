Bei den heutigen Amazon Blitzangeboten könnt ihr euch die PlayStation VR zusammen mit Farpoint VR sichern. Somit spart ihr euch die Kosten für das Spiel Farpoint.

In Farpoint begebt ihr euch auf eine außerirdische und unbekannte Welt.

Virtual Reality ist noch immer ein recht teurer Spaß, gerade, falls man sich für die Oculus Rift oder die HTC Vive interessiert. Als Besitzer einer PS4 kommt ihr hingegen etwas günstiger an ein VR-Headset. Und Interessierte bekommen heute bei den Amazon Blitzangeboten ein passendes Bundle.

Um 19:59 Uhr wird ein Bundle bestehend aus PlayStation VR und dem Spiel Farpoint VR ins Blitzangebot aufgenommen. Dieses wird dann nur 399 Euro kosten. Das Bundle erscheint am 17. Mai 2017, da an diesem Tag Farpoint veröffentlicht wird.

In Farpoint begebt ihr euch auf eine Reise in eine feindselige außerirdische Welt. Nachdem ihr mit nichts als einer Standardausrüstung auf einer unbekannten Welt gestrandet seid, müsst ihr euch auf die Suche nach einer abgestürzten Raumstation und ihren Überlebenden machen. Dabei steht euch ein Arsenal an Primär- und Sekundärwaffen zur Verfügung.

PlayStation VR + Farpoint VR ab 19:59 Uhr für 399 Euro

Für das PS4 VR-Setup benötigt ihr außerdem noch die PS4-Kamera. Diese befindet sich aktuell jedoch nicht im Angebot. Daher bekommt ihr die Kamera nur zum regulären Preis.

PS4 Kamera für 49,99 Euro

Weitere Blitzangebote: