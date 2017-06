FIFA 17 ist für Xbox Live Gold-Mitglieder an diesem Wochenende kostenlos auf der Xbox One spielbar.

FIFA 17 ist auf Xbox One an diesem Wochenende gratis spielbar.

EA und Microsoft locken Xbox Live Gold-Mitglieder an diesem Wochenende auf den virtuellen Rasen. Sofern ihr Abonnent seit, könnt ihr dank der "Free Play Days" FIFA 17 seit gestern, den 1. Juni 2017, bis Dienstag, den 5. Juni 2017 kostenlos im Xbox Store auf eure Xbox One herunterladen. Spielbar sind alle Modi inklusive des Story-Modus "The Journey", der übrigens in FIFA 18 zurückkommen soll und sich bis dahin hoffentlich verbessert hat.

FIFA 17 - The Journey ist ein guter Anfang, aber noch lange kein Volltreffer

FIFA 17 wird im Zuge des Gratis-Wochenendes außerdem vergünstigt für die Xbox One angeboten. Die Standard-Edition und die Deluxe Edition der Fußballsimulation stehen gerade mit einem Rabatt von 50 Prozent im Xbox Store, die Super Deluxe Edition mit einem Rabatt von 30 Prozent.

Nehmt ihr an dem Gratis-Wochenende teil?