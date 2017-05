Im neusten Video hat Kim Justice die Künstliche Intelligenz verschiedener Fußballtitel aus den letzten Jahrzehnten analysiert und kommt zu interessanten Ergebnissen.

Wie lange braucht die KI. um in FIFA 17 ein Tor zu schießen?

Im neusten Video hat Kim Justice analysiert, wie lange es, ohne das Eingreifen des Spielers, in den Fußballspielen der letzten Jahrzehnte dauert, bis die Künstliche Intelligenz ein Tor schießt. Dauert es lange, bis ein Tor fällt, bedeutet das aber nicht zwangsläufig, dass die KI zu schlecht ist, sondern dass diese relativ komplex agiert. Das ist meistens bei Simulationen der Fall, anders als bei Arcadespielen, in denen das Match relativ schnell vorbei ist.

Kim spielt Spiele vom Arcade-Game Fighting Soccer bis zum Genre-Primus FIFA 17 und analysiert bei jedem Spiel die Taktik der KI. Je komplexer das Spiel wird, desto mehr Probleme treten mit dieser auf. So stoppt sie beispielsweise einige Sekunden in FIFA 1995, wenn ein Spieler inaktiv stehen bleibt, bevor sie sich erst dann dazu entschließt, ihn zu tacklen.

Nachdem Kim mit den PS2-Spielen fertig ist, wird ein Zeitsprung zu PES 2017 und FIFA 17 gemacht. In FIFA 17 ist die Verteidigung laut Kim schwer und hart zu erlernen. Kim spielt Deutschland gegen Frankreich, die beide als starke Verteidiger gelten und dies auch im Spiel zur Geltung bringen. Der Ballbesitz ist mit 56 Prozent für Deutschland und 44 Prozent für Frankreich unerwartet nahezu ausgeglichen.

In FIFA 17 dauerte es 68 Ingame-Minuten bis endlich das erste Tor fiel - das sind 13:02 Minuten realer Zeit. Zusammengefasst betrug die kürzeste Zeit, bis zum Tor 52 Sekunden in Microprose Soccer für den Commodore 64 und am längsten hat es in FIFA 17 gedauert. Zu Beginn lag der Fokus lediglich auf der Positionierung der Spieler. Bei moderneren Spielen wurde immer mehr auf die Abwehr gesetzt, die sich dicht am Angriff hielt.

Aber hört selbst, was Kim zur Entwicklung der Fußball-Videospiele sagt oder steigt im Video direkt bei FIFA 17 ein: