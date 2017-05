Der Champion des FIFA Ultimate Team-Wettkampfes steht fest: Am vergangenen Samstag fand in Berlin das große Finale des FIFA 17-Turniers statt. Der Franzose "Vitality_Rocky" ist jetzt amtierender FUT-Weltmeister.

FIFA 17

FIFA 17 mischt gehörig den eSport auf, seit es den Ultimate Team-Modus gibt. Beim großen FUT Champions-Finale in Berlin am Samstag ging es dementsprechend spannend zu, als der amtierende Weltmeister gekürt wurde. Der Pokal geht an Chevrey "Vitality_Rocky" Corentin, der den Sieg buchstäblich im letzten Augenblick erringen und sich gegen seinen Kontrahenten Shaun "xShellzz" Springette durchsetzen konnte.

Beide Spieler hatten vorher auf ihren jeweils favorisierten Konsolen gewonnen: "Vitality_Rocky" auf der Xbox One und "xShellzz" auf der PS4. Die Regeln verlangen allerdings zwei abschließende Spiele – je eines pro Konsole – damit die Sache fair bleibt. Die auf der bevorzugten Konsole absolvierten Matches gelten quasi als Heimspiel. Kurz vor Schluss stand es 3:2, mit einem totalen Punktestand von 4:4. So hätte "xShellzz" gewonnen, weil er mehr Auswärtstore hatte.

Aber in der letzten Minute gelang es "Vitality Rocky", einen zuerst misslungenen Freistoß zu retten und das entscheidende Tor zu machen. Der Franzose geht als strahlender Sieger vom Platz und darf sich über den Großteil des Preisgeldes von 400.000 US-Dollar freuen. Und natürlich über seinen neu gewonnenen Titel als FIFA Ultimate Team-Champion. Das Finale könnt ihr euch hier ansehen, den spannenden Abschluss seht ihr ab dem Zeitpunkt 1:16:00:

Habt ihr euch das Finale angesehen? Was haltet ihr von FUT Champions?