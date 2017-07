FIFA 18 - Angeblich alle spielbaren Ligen aus The Journey 2 geleakt

Wohin führt der Weg von Alex Hunter in der zweiten Saison vom FIFA-Storymodus The Journey? Ein Reddit-User will herausgefunden haben, dass wir den jungen Engländer in FIFA 18 in sechs verschiedenen Ligen spielen können, unter anderem auch in der Bundesliga.