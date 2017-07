Wie der Kicker berichtet, soll die begehrte deutsche dritte Spielklasse schon in FIFA 18 spielbar sein.

FIFA 18 bekommt anscheinend die 3. Liga.

Was sich viele Fans gewünscht haben, scheint nun endlich Realität zu werden. Die 3. Liga hält angeblich Einzug in die FIFA-Serie, schon in FIFA 18 soll die dritthöchste deutsche Fußball-Spielklasse spielbar sein. Das berichtet der Kicker auf seiner eSports-Seite.

Der Deal zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und Publisher EA sei demnach bereits unterschrieben, lediglich die Bekanntgabe stehe noch aus. Dementsprechend dürfen sich alle Fans von Vereinen wie dem Karlsruher SC, Hansa Rostock oder Rot-Weiß Erfurt wahrscheinlich darauf freuen, ihre Stars bald über den virtuellen Rasen lenken zu können. Erst kürzlich erklärte der DFB, wieso die 3. Liga bislang nicht in FIFA spielbar ist.

Die Einführung der 3. Liga gehörte zu den größten Wünschen der deutschen FIFA-Fans. Auf der Seite fifplay.com stimmten über 220.000 Personen dafür, knapp 3000 Stimmen hinter dem bislang größten Wunsch - der chinesischen Liga.