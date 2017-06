Cristiano Ronaldo prangt auf dem Cover von FIFA 18. Das bringt einige Veränderungen mit sich: Die FUT-Legenden heißen jetzt zum Beispiel Icons. Mit dem Brasilianer Ronaldo Nazário gibt es auch direkt eine neue Ikone.

Ronaldo Luís Nazário de Lima war der "erste" Ronaldo, noch vor Ronaldinho und Christiano Ronaldo.

FIFA 18 kommt mit Cristiano Ronaldo auf dem Cover daher. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Marktanalysten gehen sogar davon aus, dass diese Entscheidung 10 Prozent mehr Verkäufe bringen kann. Aber auch all diejenigen, die den 'echten' Ronaldo bevorzugen, sollen auf ihre Kosten kommen. Denn FIFA 18 erscheint in unterschiedlichen Fassungen, von denen eine den Brasilianer Ronaldo Nazário auf dem Cover trägt. Er stellt gleichzeitig auch einen Neuzugang bei den FUT-Legenden dar, die jetzt schlicht "Icons" heißen.

Ronaldo Nazário ziert das Cover der Icon-Edition. Die bietet eine ganze Reihe an Vorbesteller-Boni, wie zum Beispiel früheren Zugang zum Spiel. Ihr könnt FIFA 18 dann bereits drei Tage vor dem Rest, also ab dem 26. September spielen. Neben Cristiano Ronaldo kriegt ihr hier auch Ronaldo Nazário als Leihspieler und Team of the Week-Leihspieler-Packs. Eine Übersicht gibt es hier:

Die Ronaldo-Edition von FIFA 18 gewährt euch ebenfalls drei Tage früher Zugang. Auch hier gibt es Cristiano Ronaldo als Leihspieler und diverse Spezial-Trikots sowie Jumbo Premium Gold-Packs für den FIFA Ultimate Team-Modus. Die Standard-Edition kommt am einfachsten daher und beschränkt sich auf Cristiano Ronaldo als Leihspieler und acht Special Edition-FUT-Kits. Wenn ihr sie vorbestellt, versteht sich.

Auf PS3 und Xbox 360 gibt es nur die Legacy-Edition, die ohne den Story-Modus The Journey auskommt und auch keine derartigen Vorbesteller-Boni bietet. Auf der Switch sieht es ähnlich aus: Auch für Nintendos neue Konsole erscheint FIFA 18 in einer abgespeckten Version.

