Ein Werbebanner von FIFA 18 deutet auf einen Exklusivdeal zwischen Sony und EA hin. Diese Partnerschaft würde bedeuten, dass uns auf der PS4 exklusive Inhalte wie Legenden in FUT erwarten könnten.

Für FIFA 17 pflegten noch Microsoft und EA eine Partnerschaft.

FIFA gehört zu den erfolgreichsten Spielereihen überhaupt, deren Ableger sich Jahr für Jahr millionenfach verkaufen. Dass Konsolenhersteller nach Exklusivdeals trachten, ist daher nicht verwunderlich. In den letzten Jahren pflegten die FIFA-Macher von EA eine Partnerschaft mit Microsoft und boten damit exklusive Bundles oder Legends-Inhalte für FIFA Ultimate Team an.

Für den kommenden Ableger der Fußballreihe FIFA 18 konnte sich hingegen offenbar Sony einen Exklusivdeal sichern. Darauf deutet ein Werbebanner mit dem bekannten blauen PS4 Pro-Logo hin, das der polnische YouTuber Oskar "Junajted" Siwiec auf seiner Facebook-Seite postete. Das Werbematerial stammt von einem FIFA 18-Event, das vor einigen Tagen in Deutschland stattfand (via PlayStation Lifestyle).

Ein Foto von einem FIFA 17-Event in Deutschland aus dem letzten Jahr zeigt Xbox-Logos auf Werbematerialien, was das Gerücht zusätzlich befeuert.

Die Partnerschaft zwischen Sony und EA könnte wiederum bedeuten, dass uns auf der PS4-Version von FIFA 18 endlich Legenden in FUT wie Alessandro Del Piero oder Carles Puyol erwarten könnten, die in FIFA 17 exklusiv für Xbox One und Xbox 360 verfügbar sind.

Offiziell bestätigt ist der Deal zwischen Sony und EA allerdings nicht. Manche Fans vermuten, dass es sich bei dem Foto um einen Photoshop-Fake handelt. Wir haben deshalb bei EA und Sony nachgefragt und lassen es euch wissen, sobald wir ein Statement erhalten.