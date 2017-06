In FIFA 18 wird der Story-Modus um den Kicker Alex Hunter auch zu zweit mit einem Kumpel spielbar sein.

In FIFA 18 geht der Story-Modus The Journey in die zweite Runde. Hauptcharakter ist erneut der talentierte Kicker Alex Hunter, der seine Karriere im Profibereich fortsetzt. Das erlebt ihr unter anderem in Zwischensequenzen mit, in denen ihr teilweise selbst Entscheidungen treffen könnt, auf dem Platz übernehmt ihr wie gewohnt die Kontrolle über Alex Hunter, in FIFA 18 könnt ihr nun alternativ auch das komplette Team steuern.

Aber nicht nur das: Anders als in FIFA 17 ist es jetzt auch möglich, die Matches im Story-Modus zusammen mit einem Kumpel im Koop-Modus zu spielen. So kann euch ein Freund stets die Bälle perfekt auflegen, was dann im besten Fall zu guten Aktionen von Alex Hunter und einer entsprechend vorteilhaften Benotung führt.

FIFA 18 erscheint am 29. September 2017, das Cover des Spiels ziert Real-Madrid-Star Cristiano Ronaldo.