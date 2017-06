Die Karriere von Alex Hunter im Story-Modus von FIFA 18 ist anscheinend nicht nur auf die Premier League beschränkt, sondern scheint den Kicker rund um die Welt zu führen.

Die Story von Alex Hunter wird in FIFA 18 fortgesetzt (Bild aus FIFA 17).

Electronic Arts setzt in FIFA 18 den im letzten Jahr begonnenen Story-Modus "The Journey" fort. Im Zentrum steht dabei erneut der Kicker Alex Hunter, der in FIFA 17 den Sprung in den Profifußball schaffte. Seine Karriere war darin allerdings nur auf die englische Premier League beschränkt.

Das wird sich in The Journey: Season 2 ändern. Die Geschichte scheint das junge Talent auch in andere Profi-Ligen zu verschlagen, das wurde zumindest auf dem EA Play-Event angedeutet, das im Rahmen der E3 stattfindet. In einem Zusammenschnitt wurden internationale Spieler und Sportmoderatoren gezeigt, die spekulierten, wo Hunter noch spielen könnte.

Unter anderem kam auch Thomas Müller zu Wort, der sich Alex Hunter an seine Seite wünscht. Wechselt das FIFA 18-Talent also vielleicht auch in die Bundesliga? Möglich wäre ein Story-Modus, der mehrere Möglichkeiten bietet und auch dann fortgeführt wird, wenn wir nach Frankreich, Italien oder eben Deutschland wechseln.

FIFA 18 erscheint am 29. September 2017.

Zu welchem Club würdet ihr Alex Hunter am liebsten transferieren?