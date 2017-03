Wir haben euch bereits von den neuesten Updates zu Final Fantasy 15 berichtet, die endlich die überarbeitete Version von Kapitel 13 enthalten, den Weg für den DLC Episode Gladiolus ebnen und viele weitere Bugs ausmerzen. Offenbar hat sich aber auch ein neues Easter Egg in das Spiel geschlichen, das auf Donald Trump und seine "Alternative Facts" anspielt.

Wie Eurogamer berichtet, ist einigen Fans aufgefallen, dass die ausgebesserte Fassung des 13. Kapitels ein paar neue Dialogzeilen beinhaltet. In einer Szene unterhält sich Ignis mit Gladiolus und streut nebenbei ein, dass es das Imperium mit Fakten nicht ganz so genau nimmt.

"Gladiolus: I thought Aranea said the daemons were afraid of the Crystal.



Ignis: It may be like moths to a flame - or it may be one of the empire's "alternative facts"."