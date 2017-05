Bislang halten sich die Informationen zum Remake von Final Fantasy 7 in Grenzen. Ein Tweet gibt nun jedoch einen Hinweis darauf, dass der Held Cloud von Steve Burton synchronisiert werden soll.

Burton lieh Cloud bereits im Film Final Fantasy 7: Advent Children seine Stimme und vertonte darüber hinaus diverse Kingdom Hearts-Ableger sowie Spiele der Dissidia-Serie. Auch an Final Fantasy 7: Crisis Core und anderen Spin-Off-Titeln wirkte Burton mit.

Es ist daher keine Überraschung, dass Steve Burton für Final Fantasy 7 Remake erneut hinters Mikro tritt, um Cloud Leben einzuhauchen.

Hope you all have a great day. Flying to LA today for the @DaytimeEmmys this Sunday and a little voice over work 4 #cloud-strife much luv