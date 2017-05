Stellenausschreibungen von Square Enix lassen darauf schließen, dass Final Fantasy 7 Remake später kommt als erhofft.

Das Final Fantasy 7 Remake könnte sich womöglich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden.

Das Final Fantasy 7 Remake wird von vielen mit großer Spannung erwartet, allerdings ist es um das Spiel seit der Ankündigung auf der E3 2015 ziemlich ruhig geworden. Erst kürzlich war zwar bekannt geworden, dass der Cloud-Synchronsprecher aus Advent Children mit an Bord ist, neue Gameplay-Szenen oder gar Eindrücke zum Final Fantasy 7 Remake gibt es bislang aber noch nicht.

Und das könnte auch noch eine ganze Weile so weiter gehen, zumindest dann, wenn man aktuellen Stellenausschreibungen von Square Enix Glauben schenkt. Beim japanischen Unternehmen werden nämlich unter anderem ein Battle und ein Level Planner gesucht, außerdem soll noch ein Designer anheuern, der sich um Hintergründe und visuelle Effekte kümmert.

Gerade die Suche nach Planungsmitarbeitern für Kampfsystem und Level lassen darauf schließen, dass sich Final Fantasy 7 Remake noch in der Planungsphase und damit einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Bis das Spiel in die Vollproduktion geht, könnte es also noch etwas dauern, was einen Release Ende des Jahres 2018 oder gar erst 2019 nicht völlig unwahrscheinlich macht.

Beachtet allerdings, dass es sich hierbei lediglich um Spekulationen handelt. Square Enix wollte einen möglichen späteren Release-Zeitpunkt für Final Fantasy 7 Remake bislang nicht bestätigen.