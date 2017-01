Wo bleiben die Neuigkeiten zum Final Fantasy VII Remake und Kingdom Hearts 3?





Ah, hier haben wir den Grund: Beide Spiele befinden sich noch inmitten der Entwicklung.



"Wir fahren ununterbrochen mit der Produktion fort, aber die Wartezeit für Kingdom Hearts 3 und das Final Fantasy VII Remake wird noch ein bisschen länger dauern," so Tetsuya Nomura in der aktuellen Famitsu.



"Es tut mir sehr Leid, aber ich werde ein Spiel machen, das den Erwartungen entspricht. Die Erscheinungstermine der Titel selbst, haben noch einen langen Weg vor sich."



"Ich kann zwar kein weitreichendes Statement abgeben, da der Entwicklungsprozess anders ist als das, was wir bisher gemacht haben, aber es gibt noch immer unberührte Welten. Die Produktion schreitet voran... im Bezug auf den Stand der Entwicklung muss noch ein langer Weg beschritten werden."



Im Laufe dieses Jahres möchte der Director auf einem Event zu beiden Spielen einen Blick auf den Fortschritt gewähren - welches Event das sein wird, verriet Nomura allerdings nicht.