Final Fantasy 7-Fan CirclMastr nahm sich vor, Cloud und Barret noch vor dem ersten Boss auf Level 99 zu bringen. Insgesamt investierte er in zwei Jahren knappe 500 Stunden in dieses Unterfangen.

500 Stunden Aufwand, um Cloud und Barret noch vorm ersten Boss auf Level 99 zu bringen.

Am Wochenende brachte Final Fantasy 7-Spieler CirclMastr die Avalanche-Helden Cloud und Barret auf Level 99. Das allein ist nichts spektakuläres, allerdings schaffte er dies noch vor dem ersten Boss-Kampf. Insgesamt investierte er über zwei Jahre hinweg fast 500 Stunden in dieses Unterfangen. Erfahrungspunkte sammelte er, indem er durchgehend gegen Low-Level-Gegner in Midgars Sektor 1-Reaktor kämpfte.

Ein ziemlich mühsames Vorhaben, wenn man bedenkt, dass er das Spiel auf einer PS1 gespielt hat, ganz ohne Frameskipping oder Möglichkeit zum Zwischenspeichern. Ab und zu streamte er die Versuche auf seinem Twitch-Kanal, meistens widmete er sich dieser persönlichen Aufgabe allerdings ohne Zuschauer.

Warum er sich dafür entschied? Weil er von einem Forum-User genervt war, der dasselbe schaffen wollte. User Dick Tree, nach dem CirclMastr seine Figuren im Spiel benannt hat, postete ständig Updates zu seinen Zwischenerfolgen, scheiterte im Endeffekt aber immer wieder, weshalb CirclMastr dem ein Ende setzen und das Ganze selbst in die Hand nehmen wollte, wie er in einer E-Mail an Kotakus Jason Schreier erklärte.

"Ich hatte keine Lust mehr zu warten und, da ich mich mit bedeutungslosen Erfolgen in Videospiele auskenne, habe ich entschieden das Ganze selbst zu erledigen, bevor er es zu Ende bringen konnte."

Für den kommenden Mittwoch hat er sich übrigens vorgenommen, Terra aus Final Fantasy 6 noch vor dem ersten Boss Whelk, auf Level 99 zu bringen. Wenn ihr euch eine Stunde lang ansehen wollt, wie CirclMastr gegen zufällige Gegner kämpft, könnt ihr das in seinem Video tun. Wollt ihr Zeit sparen und nur sehen, wie er Level 99 erreicht, dann springt zu Minute 52:48.