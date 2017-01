Ihr kennt Ariana Grande? Ihr kennt dann sicherlich auch ihr ikonisches Leder-Häschen-Outfit.

Dann schaut doch mal, was die Dame auf Twitter teilte:

? ???????? I'm SO so excited to share that I'll be featured in FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS *crying* ????? #FFBEWW @FFBE_EN https://t.co/VpnbLR7B75 — Ariana Grande (@ArianaGrande) 1. Januar 2017

check out my character in the game, it's the cutest thing i've ever seen and i'm so excited i cannot contain myself. @FFBE_EN #FFBEWW ????????????????????? — Ariana Grande (@ArianaGrande) 1. Januar 2017

"Ich bin so aufgeregt euch mitteilen zu können, dass ich in FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS dabei sein werde!"



"Guckt euch meinen Charakter im Spiel an, es ist das niedlichste Ding, das ich je in meinem Leben gesehen habe und ich bin so aufgeregt, ich kann mich nicht zurückhalten."



So sieht die Vorlage aus:















Final Fantasy: Brave Exvius ist übrigens ein Free-to-Play Mobile-Game.