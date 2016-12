Final Fantasy XV ist ja eines dieser Spiele, welche die Entwickler-Hölle erfolgreich überlebten.





Das ändert aber natürlich nichts daran, dass die Details dieser höllischen Phase ungeachtet bleiben sollten. Der Charakter Designer, Roberto Ferrari (der das Entwickler-Team auch bereits verließ), äußerte sich dazu jüngst auf Facebook:



"Sie sind hochgradig planlos. Unsere Belegschaft (200 leidende Seelen) mussten an FFXV arbeiten, während die Story noch finalisiert werden musste. 2013 änderte sich die verdammte Story alle drei Monate oder so und der Erscheinungstermin für das Spiel wurde auf Dezember 2014 datiert."



"In der Welt der Animation, woher ich komme, wird die Hauptstory fertiggestellt bevor die Angestellten angeheuert werden, um diese Art der Verschwendung zu vermeiden."



Ferrari, der Ardyn Izunia, Cindy Aurum, Cid Sophiar, Iris Amicitia, Aranea Highwind, Gentiana, Umbra und Verstael designte, sprach auch über die Änderungen an den Charakteren, die nach seinem Abgang gemacht wurden:



"Meine Gentiana hatte ein anderes Kleid. Sie trug eine Art Uniform (dieselbe Farbe des finalen Kleids) mit einem weißen Rüstungsteil am linken Arm und einem mächtigen Schwert in derselben Farbe wie die Rüstung. Gentiana war der Bote von Stella und als solcher repräsentierte sie die Kontaktstelle der Kulturen von Nifhleim und Tenebrae."



"Auf ihrem Kleid waren florale Verzierungen (es waren eher Blätter als Blumen und sie waren nicht so auffällig) versehen."



"Es gab noch andere Charaktere, die ich mochte, aber aus der Story entfernt wurden. Es gab Ninja-artigere, ähnlich denen in Kingsglaive, aber in japanischerem Stil. Übrigens entwickelte sich Umbra zu einem solchen Charakter. Mein kleiner Umbra, ihr werdet ihn niemals in menschlicher Form sehen..."



Auch am Final Fantasy VII Remake arbeitete Ferrari mit, jedoch sagte er zu dem Thema, dass es nur wenige neue Charaktere geben wird, weswegen er selbst seiner Fantasie nicht so freien Lauf lassen konnte wie bei Final Fantasy XV. Er musste sich währenddessen also mit der Überarbeitung bekannter Chars beschäftigen.