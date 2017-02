Für Square Enix ist Final Fantasy XV vom ersten Tag an ein Gewinnbringendes Spiel gewesen.





DualShockers fragte Final Fantasy XV-Director Hajime Tabata höchstpersönlich und erhielt die Erklärung, dass Final Fantasy XV am ersten Tag (also am 29. November) am Markt die Entwicklungskosten des Spiels wieder eingebracht habe.



Wie wir wissen, lieferte Square Enix am Launchtag fünf Millionen Kopien des Spiels aus, was Final Fantasy XV zum am schnellsten verkauften Franchise-Ableger machte. Diese fünf Millionen reichten also schon aus, um die Kosten zu decken.



Die Auslieferungszahlen des JRPGs sind im Januar schon auf sechs Millionen gestiegen, was bedeutet, dass sich Final Fantasy XV für Square Enix auf jeden Fall im profitablen Bereich befindet.