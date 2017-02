Ihr würdet in Final Fantasy XV gerne außerhalb der Straße fahren? Mit dem Off-Road-Regalia wirds euch ermöglicht.

Während einer neuen Active Time Report Übertragung aus Tokio hat Final Fantasy XV-Director Hajime Tabata den Off-Road Regalia vorgestellt.



Der Zweck hinter dieser Regalia-Version ist, dass sie den Spielern erlaubt frei in der Spielwelt herumzufahren. Ihr müsst also nicht mehr den Straßen folgen.



Der Off-Road-Regalia befindet sich in einer noch frühen Entwicklungsphase. Wir erfahren noch nicht mal, wann das Teil ungefähr herauskommen soll.



Tabata gab daneben auch zu verstehen, dass die Platinum Demo von Final Fantasy XV ab dem 31. März nicht mehr erhältlich sein wird. Wenn ihr das Stück also noch zocken möchtet, solltet ihr euch die Demo vor dem besagten Termin noch flott herunterladen.