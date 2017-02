Eigentlich keine Überraschung. Ach, und übrigens: Natürlich arbeitet man auch immer noch am Final Fantasy VII Remake.





Dank des kürzlichen Final Fantasy Anniversary Events hat uns Square Enix ein paar Einblicke in die interne Vorgehensweise mit dem Franchise erlaubt.



Unter anderem erhielt das japanische Videospielemagazin Famitsu die Möglichkeit mit Brand Manager Shinji Hashimoto über neue Spiele zu sprechen:



"Natürlich befinden sich neue Titel in Produktion."



"Dieses Event war eine Zeremonie, um den Vorhang für das 30. Jubiläum zu öffnen, in anderen Worten eine 'Eröffnungszeremonie'. Wir bereiten noch verschiedene weitere Projekte vor. Auch einige Ankündigungen planen wir - und die sind nicht nur auf Heim-Spiele beschränkt."



Da Final Fantasy VII dieses Jahr auch runden Geburtstag feiert, fragte Famitsu, ob wir möglicherweise einen Erscheinungstermin für das Remake erfahren werden. Hashimoto sagte daraufhin:



"Natürlich, es wird nicht komplett ruhig bleiben. Grundsätzlich kann ich immer noch nichts sagen, aber es wird vielleicht etwas von Kitase geben," womit sich Hashimoto auf den Produzenten, Yoshinori Kitase, des Final Fantasy VII Remakes bezieht.



Kitase, der ebenfalls ein Interview gab, lässt allerdings nicht viel Hoffnungen auf einen baldigen Erscheinungstermin aufblühen:



"Wir polieren aktuell die Szene aus dem Ankündigungstrailer auf. Wir können jetzt die angestrebte Qualität klarer sehen, aber es gibt noch viel zu tun."



Heißt das also, Square Enix doktert immer noch an seinen Zielen für das Spiel herum und hat die Produktion noch gar nicht richtig begonnen?



Wie der angestrebte Zeitrahmen für die Veröffentlichung des Final Fantasy VII Remakes aussieht, könnt ihr euch mit Kitases Kommentar zur Veröffentlichung neuer Konsolengenerationen selbst ausmalen. Er meinte, dass man die Qualität noch weiter hochschrauben werde, wenn zwischenzeitlich eine neue Konsolengeneration herauskommen würde.



Wie man so lange Lücken zwischen den Episoden schließen möchte, hat Kitase nur schwammig beantwortet: Square Enix werde schon einen Weg finden, die "Lücken zu ergänzen, um das Interesse aufrecht zu erhalten"; der Umfang des Spiels sei halt "nichts, was wir in ein paar wenigen Monaten veröffentlichen können".