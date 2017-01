Kurz vor dem Valentinstags-Release von For Honor darf das Spiel nochmal getestet werden.

Ab dem 26. Januar dürfen die Spieler in die Closed Beta eintauchen. Ausgetragen wird jene auf PC, PlayStation 4 und Xbox One - und das Ende der Beta erwartet euch am 29. Januar.



Teilnehmen dürfen nur diejenigen unter euch, die sich registriert haben und ausgewählt werden. Registrierungen sind aber noch offen, ihr könnt also euer Glück mal versuchen.



In der For Honor-Beta nehmt ihr am Krieg der Fraktionen teil, der jedes Match auf allen Plattformen verfolgt. Spieler werden dafür belohnt für ihre Fraktion gekämpft und auch dafür, überhaupt an der Beta teilgenommen zu haben. Zum Launch werden diese Belohnungen dann in die Vollversion übertragen.