Spieler der Beta haben ein amüsantes Easter Egg in For Honor entdeckt!

Schaut euch mal dieses Bild der Map an:







In der Ecke einer Map von For Honor sieht man zwei Figuren in der Entfernung auf der Brücke stehen, wovon eine in Flammen steht. Alte Hasen werden sich daran zurückerinnern, dass sie diese Szene in Mortal Kombat 2s Pit Stage schon mal gesehen haben.



Die flammende Figur ist Blaze, der in Mortal Kombat: Deadly Alliance, Mortal Kombat: Armageddon und Mortal Kombat: Unchained mit dabei war und in anderen Ablegern - wie beispielsweise Mortal Kombat X - zahlreiche Cameo-Auftritte hatte. Und der andere Kerl ist Hornbuckle.



Entdeckt hat das Easter Egg Reddit-User Lacront - zumindest war er es, der auch viele andere User auf diese süße Referenz aufmerksam machte.