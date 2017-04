Ein Dataminer hat sich durch die Spieldateien von For Honor gewühlt und ist auf bisher nie gesehene Artworks, Hinweise auf neue Spielmodi und alte Krieger-Konzeptbilder gestoßen.

Ein Data Miner entdeckte unter anderem dieses alte For Honor-Artwork, das die Raider-Klasse zeigt, wie sie ursprünglich geplant war.

Ein Fan hat das lange Osterwochenende genutzt und sich die Spieldateien von For Honor einmal genauer angesehen. Via Reddit teilte er unter dem Nickname Blazius725 seine Erkenntnisse, die sowohl Einblicke in die frühen Phasen der Entwicklungsarbeiten von Ubisoft gewähren, als auch einen ersten Blick auf die Zukunft des Spiels ermöglichen.

Alle Emblem-Rahmen für Ritter, Samurai und Wikinger

Wer schon immer eine Übersicht aller Emblem-Rahmen sehen wollte, die Ritter, Samurai und Wikinger ausrüsten könnten, der wird in den Spieldateien fündig - oder eben im Imgur-Fotoalbum des Dataminers Blazius725. Er hat alle 22 derzeit existierenden Rahmen sortiert und in einer Übersicht zusammengestellt, von weiteren, bisher unveröffentlichten Emblem-Rahmen schreibt er nichts. Dafür bekommen wir auch einmal die Rahmen zu Gesicht, die den Entwicklern vorbehalten sind. Sie sind in der Übersicht mit der Unterschrift "DEV" markiert.

Die Emblem-Übersicht zeigt, wie die Rahmen für Entwickler aussehen.

Neue Spielmodi

Wie Blazius725 beschreibt, habe er zahlreiche Hinweise auf Namen und Icons neuer, bisher unangekündigter Spielmodi gefunden, die er allerdings nicht im Detail vorstellen möchte - deren Enthüllung sei einzig und allein eine Sache von Ubisoft. Auch kann es durchaus sein, dass einige der Dateien aus einer früheren Entwicklungsphase des Spiels stammen und schon längst keine aktiven Baustellen mehr sind. Etwas mehr Spielmodi-Abwechslung wäre allerdings sicher etwas, über das sich die Community freuen könnte, die sich seit einigen Wochen hauptsächlich nur noch im Elimination-Modus herumzutreiben scheint - zumindest auf der Konsole.

Ninja und Zenturion

Wir wissen bereits dank einiger Leaks mit relativer Sicherheit, dass Ninja und Zenturion als nächstes auf die Schlachtfelder von For Honor eilen werden. Blazius725 nährt diese Vorahnung mit zahlreichen Artworks und Platzhalter-Bildern, die unverkennbar die Umrisse der beiden neuen Krieger zeigen.

Ein erstes, bisher unveröffentlichtes Artwork für die neue Ninja-Klasse.

Ganz besonders spannend: Dürfen wir den Illustrationen glauben, so dürfen wir beide neuen Klassen in weiblicher oder männlicher Ausführung spielen. Nur gerenderte Modelle konnte der Dataminer zu seiner eigenen Verwunderung nicht entdecken.

Und so dürfen wir uns, zumindest laut Spieldateien, die Umrisse des Zenturions vorstellen - ebenso wie der Nnija in männlicher und weiblicher Ausführung.

Ranked-Spielmodi und Icons

Ranglistenspiele und Leaderboards wurden bereits vor Launch von For Honor für Ende 2017 versprochen, sobald sich das Spiel auf einem technisch stabilen Niveau bewegt und die Mechaniken möglichst ausbalanciert sind - etwas, mit dem For Honor in jüngster Vergangenheit noch zu kämpfen hatte.

Ein erster Blick auf die Ranglisten-Struktur, wie sie derzeit in den Spieldateien von For Honor zu finden ist.

Wie die vom Dataminer entdeckten Bilder und Illustrationen nahelegen, scheint es drei verschiedene Ranglisten-Modi zu geben: Duell (Duell, Brawl), Objective (Dominion) und Kill (Eliminiation/Skirmish). Hier können Spieler in den Rängen von Bronze bis Master in insgesamt sechs verschiedenen Rängen aufsteigen. Im Zuge der Einführung von Ranglisten-Spielen können wir offenbar auch mit Tournament Lobbys rechnen, auch wenn wir bisher noch unschlüssig sind, wie die final aussehen oder funktionieren könnten.

Mehr Rüstungen und Waffen

Schließlich entdeckte der Dataminer noch "zahllose" Bilder und Artworks für bisher unveröffentlichte Rüstungen und Waffen für alle existierenden Krieger und Klassen. Leider sah er davon ab, angesichts der schieren Menge irgendwelche Screenshots zur Verfügung zu stellen.

