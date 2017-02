Das bedeutet, ihr könnt alle mitmachen!





Die Open Beta zu For Honor startet am 9. Februar und läuft bis zum 12. Februar auf dem PC, auf PlayStation 4 und Xbox One.



Wie schon erwähnt, handelt es sich dabei um eine offene Beta: Ihr könnt also alle mitmachen.



Am 7. Februar wird es zudem einen Twitch-Stream zu dem Spiel geben, bei dem einige berühmte Persönlichkeiten anwesend sein werden. Starten wird der Stream um 19:00 Uhr und mit dabei sind Lauren Cohan, Jason Momoa, Alfie Allen und Demetrious Johnson.