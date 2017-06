Neue Patches sind in Online-Communities immer gern gesehen, doch auf Patch V1.08 dürften sich die For Honor-Spieler ganz besonders freuen: Mit ihm wird die Bestrafung von Ragequittern endlich möglich.

For Honor versorgt die wartende Community schon bald mit einem neuen Patch.

Via Reddit haben die Entwickler von For Honor angekündigt, dass noch diese Woche der ersehnte Patch V1.08 für alle Plattformen released wird. Während PC-Spieler schon heute den Download starten dürfen, werden PS4- und Xbox One-Besitzer im Laufe der nächsten Woche mit den Neuerungen beglückt.

Mehr: For Honor - Season 2: Gewinner der ersten Runde des Fraktionskrieges steht fest

Und die sind tatsächlich nennenswert: Neben einiger Anpassungen des Balancings und technischer Bugs schärft For Honor nun endlich seine Waffen im Kampf gegen Ragequitter, die Mitspielern seit dem Release im vergangenen Februar regelmäßig den Spielspaß verderben - und bisher auch noch ungeschoren davonkamen.

Will ein Spieler ein laufendes Match verlassen, warnt ihn nun eine Meldung vor den Konsequenzen. Verlässt der Übeltäter trotzdem die laufende Runde, wird er für zehn Minuten vom Matchmaking ausgesperrt. Diese Strafe wird auch auf eine komplette Gruppe angewendet, wenn der Gruppenleiter ein laufendes Spiel verlassen sollte. Dadurch erhofft sich Ubisoft insgesamt weniger Ragequitter, was in der Folge für weniger erzwungene Host-Migrationen sorgt - einer der Gründe, warum viele Spiele immer wieder plötzlich abstürzten.

Allerdings weisen die Entwickler darauf hin, dass sie diesen Strafenkatalog zwar mit dem neuen Patch in das Spiel implementieren, aber noch nicht aktivieren. Noch bleibt also alles beim Alten, bis Ubisoft entscheidet, den Schalter endgültig umzulegen. Wann das passiert oder von was diese Entscheidung abhängig ist, wissen wir derzeit noch nicht - im besten Fall warten die Entwickler einfach nur noch darauf, dass der Patch auf allen Plattformen verfügbar wird.