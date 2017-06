Ein neues Update für For Honor hat die Server der PS4-, Xbox One- und PC-Version erreicht und sorgt für einige lang herbeigewünschte Balance-Verbesserungen.

For Honor befindet sich auf einem guten Weg.

For Honor befindet sich schon lange nicht mehr in dem technisch teils desolaten Zustand wie kurz nach Release des Spiels im Februar 2017, bei dem es regelmäßig zu Abstürzen und sonstigen Ausfällen kam. Woche um Woche spielten die Entwickler einen neuen Patch auf die strapazierten Server und schafften zum Start der zweiten Season vor einigen Wochen, For Honor auf neue, deutlich stabilere Beine zu stellen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Entwickler nun die Füße hochheben, im Gegenteil: Mittlerweile drehen sich die Patches und Updates um das Balancing im Multiplayer, die wie in jedem anderen Mehrspieler-Titel auch ständiger Anpassung und Feinjustierung bedürfen. Update V 1.08.01, das seit wenigen Stunden auf PS4, Xbox One und PC aktiv sein sollte, schlägt in genau diese Kerbe und enthält einige Änderungen, die lange von der Community herbeigewünscht wurden.

Das betrifft vor allem eine Änderung im Kampfsystem. Bisher gab es einige Helden, die schneller ihren Stand wechseln und sich damit auf Angriffe der Gegner einstellen konnten, als andere. Dieses langsamere Reaktionsvermögen wurde durch die Schwere und Masse dieser Charaktere erklärt. Damit ist nun allerdings Schluss: Um eine kompetitive Gleichberechtigung zu ermöglichen, reagieren alle Krieger gleich schnell auf den Befehl eines Stellungswechsels.

Neben weiteren Feinanpassungen, die ihr den offiziellen Patch Notes entnehmen könnt, wurde nun auch das Matchmaking dahingehend erweitert, das nach einem beendeten Spieler schneller eine neue Runde begonnen und diese effizienter mit suchenden Spielern aufgefüllt wird. Das sollte das "Binge-Spielen" deutlich erleichtern, statt immer wieder gezwungen zu werden, ins Hauptmenü zurückzukehren.

Spielt ihr noch aktiv For Honor? Was haltet ihr von dem Titel?