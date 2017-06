Nachdem Season 2 gestartet und zwei neue Krieger enthüllt wurden, fragen sich Spieler nun, wie es weitergeht. Die groben Pläne für die kommenden Monate sind bereits bekannt, doch zu den Fakten gesellen sich immer mehr Leaks, wie die nächsten Helden aussehen könnten.

Die Wikinger durften sich in der aktuellen Season von For Honor nicht über einen Neuzugang freuen. Das soll sich allerdings bald ändern.

Nach einem holprigen Start, der vor allem technischen Problemen geschuldet war, hat sich For Honor rund vier Monate nach Release etwas gefangen und schlug mit der jüngst eröffneten Season 2 ein neues Kapitel auf. Neben einer gründlichen Überarbeitung des Gear-Systems, das nun deutlich nachvollziehbarer und flexibler gestaltet ist, gesellten sich auch zwei neue Krieger auf das Schlachtfeld: Der Zenturio auf Seiten der Ritter und der Shinobi für die Samurai-Fraktion.

Die Wikinger gingen bei diesem ersten Runde an Neuzugängen leer aus und so fragt sich die Community nun seit geraumer Zeit, wann auch das Volk aus dem Norden Verstärkung bekommt - und wie die Zukunft von For Honor generell aussieht.

Weitere sechs Karten und Helden geplant

Der Producer der PC-Version von For Honor stellte Ende April im Rahmen der "PC Gamer Weekender"-Konferenz das Spiel seines Teams vor und zeigte am Ende seines Vortrags einen interessanten Timetable, der die Zukunftspläne von Ubisoft bis Dezember 2017 vorstellte.

So sieht der Zeitplan für For Honor aktuell aus.

Sollten sich die Pläne der Entwickler nicht mehr maßgeblich ändern, können wir mit Season 3 Anfang August rechnen, die bis Mitte Oktober andauert und nach einer weiteren kurzen Off-Season schließlich bis Mitte Dezember in Runde vier geht.

Mehr: Massenschlägerei in Rüstungen - Der echte, brutale Sport hinter For Honor

Aber was werden diese Seasons bringen? Wir wissen bereits seit Monaten, dass in jeder Season zwei neue Krieger erscheinen werden, doch obige Folie gibt uns anhand der Namen und der Map-Screenshots nun auch die Möglichkeit, bisherige Leaks und Spekulationen auf ihre Wahrscheinlichkeit abzuklopfen.

Die zweite Season, in der wir uns gerade befinden, heißt Shadow & Might und beschreibt damit indirekt auch die neuen Helden beziehungsweise ihre Kampfstile, die jeweils auch ihre eigene Multiplayer-Karte im Schlepptau hatten (Die Schmiede des Zenturios, der Gartentempel des Shinobi).

Von dieser Beobachtung ausgehend können wir nun vermuten, dass Season 3 namens Glory & Wild erneut einen Krieger der Ritter und einen Kämpfer der Wikinger vorstellen wird. Die Community stürzte sich bereits in wilde Spekulationen und vermutet einen Gladiator und einen Highlander als Neuankömmlinge. Über die Möglichkeit, bald die Kontrolle über einen der berüchtigten Zweihandschwert-Krieger übernehmen zu dürfen, berichteten wir bereits.

Season 4 schließlich soll den Namen Instinct & Discipline tragen und legt anhand der gezeigten Karten nahe, dass wir abermals mit einem Krieger der Wikinger und einem Kämpfer der Samurai rechnen können. Hier vermutet die Community einen Ronin und eine Jägerin, die mit Schild und Axt kämpft - doch für keinen dieser Leaks, die als Spekulationen immer wieder in den verschiedensten Foren auftauchen, gibt es bisher nennenswerte Beweise. Fest steht nur eines: Bis Dezember wird Ubisoft noch sechs neue Karten und sechs neue Helden aus dem Hut ziehen, doch welche genau das sind und wie die Planung für den Zeitraum ab Januar 2018 aussieht, bleibt vorerst ein bloßes Gedankenspiel.