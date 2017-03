Trotz eines frischen Updates, mit dem Ubisoft auf die Kritik der For Honor-Community reagiert, sind die Fans nach wie vor sauer - und planen nun einen riesigen Streik.

For Honor blickt einem Streik entgegen.

Ein großes Update hat am gestrigen Abend die Server von For Honor am PC, auf der Xbox One und PS4 erreicht: Ubisoft brachte damit nicht nur mit River Fort eine der Multiplayer-Karten zurück, die seit Wochen aus technischen Gründen nicht verfügbar sind, sondern drehte auch an der Stahl-Rate. Stahl ist die Ingame-Währung von For Honor und sorgte zuletzt für reichlich Beschwerden von Spielern, die der Meinung sind, dass das Ansammeln dieser Währung viel zu lange dauern würde, um neue Ausrüstungsgegenstände oder Kostüme freizuschalten.

Die neuen Sammelraten sehen wie folgt aus:

All matches Steelincome are increased by 25%

Daily Orders Steelincome are increased by 33%

Side Orders Steelincome are increased by 50%

Community Orders Steelrewards are increased from 500-1000 to 2000 Steel

Außerdem haben sich neue Kostümsammlungen beziehungsweise Elite-Outfits in den Kleiderschrank des Spiels gesellt:

The Battlefield Chic Outfits for the Knights

The Death Ravens Outfits for the Vikings

The Death Blossoms Outfits for the Samurai

Dieses Update sei zwar bereits seit Tagen geplant gewesen, überschneidet sich allerdings auffälligerweise mit einer tumultartigen Entwicklung innerhalb der For Honor-Community, die derzeit vor allem auf Reddit organisiert wird.

Hier verfasste der User jbaayoun einen Post, in dem er zum Streik der gesamten Community am 3. April aufruft, "um Ubisoft ein Signal zu senden": Er verlangt von den Entwicklern eine bessere Kommunikation, mehr Transparenz bezüglich der Zukunftspläne des Spiels, eine Überarbeitung der Ingame-Währung und eine Verbesserung des Matchmakings. Er betont, dass er kein "Hater" sei, sondern dass ihm For Honor eigentlich sehr gut gefällt - und er eben darum nur das Beste für das Spiel will.

Ubisoft hat auf das Posting, das nach einem Tag über 12.000 Upvotes bekommen hat, geantwortet und versprochen, sich über diese Punkte Gedanken zu machen. Mittlerweile ist das neue Format "The Week in For Honor" an den Start gegangen, das regelmäßig Einblicke in die Pläne des Teams und aktuelle Entwicklungen des Spiels liefert.

Starting today, "This Week in For Honor" will give you weekly updates straight from the For Honor team: https://t.co/wxfxUgy7XC — For Honor (@ForHonorGame) March 31, 2017

We will host a Warrior's Den livestream tomorrow at 1PM EST. We will talk about upcoming updates + Q&A. Tune in! >> https://t.co/ZjDuHQyGhE pic.twitter.com/LPPN6fe518 — For Honor (@ForHonorGame) March 30, 2017

Wie ist eure aktuelle Meinung zu For Honor?