Nachdem Season Pass-Besitzer bereits seit einiger Zeit die beiden neuen Kämpfer Zenturio und Shinobi auf den For Honor-Servern genießen dürfen, können ab heute nun endlich auch alle anderen Spieler loslegen.

Ab heute haben For Honor-Besitzer ohne Season Pass gleich zwei Gründe zu Freude.

Am 15. Mai fiel in der Welt von For Honor der Startschuss für Season 2 und sollte Ubisofts actiongeladenen Schlachten-Simulator nicht nur mit einem dicken Patch ausrüsten, sondern auch mit neuen Inhalten für frischen Wind sorgen. Zu diesen neuen Inhalten gehörten drei Karten, die sofort für alle Spieler verfügbar waren, sowie zwei neue Helden: Der hart zuschlagende Zenturio und der geschickte Shinobi.

Diese Helden waren allerdings vorerst nur für Season Pass-Besitzer verfügbar - bis zum heutigen Tag. Denn ab heute können alle anderen Spieler sich an den neuen Helden ausprobieren, denen ihr in ihren jeweiligen Trailern schon einmal Hallo sagen könnt:

Spielt ihr wieder aktiv For Honor?