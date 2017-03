Ausgerechnet zum Rundenende der dritten Season des Fraktionskrieges sorgte ein Server-Ausfall dafür, dass die For Honor-Spieler nicht mehr entscheidende Punkte sammeln konnten, um ihrer Fraktion zum Sieg zu verhelfen. Die Community war sauer und Ubisoft bittet nun um Entschuldigung.

Due to yesterday’s outage, we are granting all players 3-day Champions Status on 3/30. We will also correct the Faction War rewards soon