Damits super schnell gehen kann, wenn die Beta am Donnerstag startet.

Auf PlayStation 4, Xbox One und PC könnt ihr den Pre-Load der For Honor Open Beta ab sofort durchführen. Der Beta Client ist gerade mal 19GB groß.



In der Beta, die vom 9. Februar bis zum 12. Februar läuft, könnt ihr die Modi Dominion, Brawl, Duel und Elimination spielen.