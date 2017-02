Die For Honor Open Beta ging zu Ende und nun erwartet uns nur noch der offizielle Launch des Games.

Anlässlich dieses Launches steht jetzt auch der Veröffentlichungs-Trailer bereit:

Und wenn wir schon mal dabei sind, könnt ihr euch auch direkt noch ein Video zu "Progression and Customization" in For Honor anschauen:

For Honor erscheint am 14. Februar.