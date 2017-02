Dementsprechend müsst ihr euch darauf einstellen, dass Kritiken erst nach dem Erscheinen des Spiels veröffentlicht werden.





Ubisoft sendete an Mitglieder der Gaming-Presse Emails heraus, in denen man mitteilte, dass man keine Review-Codes zu For Honor herausgeben werde bis das Spiel offiziell erschienen ist.



Es wird also keine Reviewberichte am Erscheinungstag geben.



Mit der Open Beta zu dem Spiel, die am 9. Februar starten wird, könnt ihr aber immerhin nochmal vorher reinschnuppern bevor ihr euch zu einem Kauf ohne Kritiken fremder Leute entscheidet.