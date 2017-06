Sechs Jahre nach der offiziellen Ankündigung hat die Early Access-Version des Shooters Fortnite einen Release-Termin. Für Vorbesteller geht's am 21.7. los, für alle anderen vier Tage später.

Bereits 2011 hatte Epic Games den Koop-Shooter Fortnite offiziell angekündigt. Nach mittlerweile fast sechs Jahren gibt es jetzt endlich einen konkreten Release-Termin.

So hat sich Gearbox Publishing vor kurzem mit Koch Media zusammengeschlossen, um die kostenpflichtige Early Access-Version von Fortnite in Europa und der gesamten PAL-Region auf den Markt zu bringen. Die Veröffentlichung ist für Vorbesteller für den 21. Juli 2017 auf PC, PS4 und Xbox One geplant - der reguläre Early Access-Start ist dann der 25. Juli. Der Preis liegt bei den Konsolen bei 59,99 Euro und auf dem PC zwischen 40 und 150 Euro.

Wer die Retail-Version von Fortnite kauft, erhält neben dem eigentlichen Spiel auch ein spezielles Gründerpaket mit zahlreichen Extras und einem vier Tage früheren Zugang als Käufer der regulären Digitalversion. Hier die Übersicht:

seltenes Startheldenpaket (8 Helden)

seltenes Startwaffenpaket (Enthält 4 Waffen / 1 Falle)

exklusive Gründerpistole

zehn exklusive Bannersymbole im Spiel

24 tägliche Beutepiñata-Pakete

vier exklusive Gründer-Beutepiñata-Pakete

fünf Sofort-Beutepiñata-Pakete

zehn EP-Boosts

zehn verschenkbare EP-Boosts für Freunde

50 zusätzliche Tresorraum-Slots

In unserer Online-Galerie unterhalb dieser Meldung finden Sie zudem einige neue Screenshots von Fortnite aus einer aktuellen Version. Die kostenlose Open Beta soll übrigens im Jahr 2018 beginnen. Das fertige Spiel, zu dem es allerdings noch keinen Termin gibt, soll ein Free to Play-Spiel werden.

In Fortnite kämpfen vier Spieler im Koop nachts gegen Zombie-Horden, während sie tagsüber ihre Basis ausbauen und Verteidigungsanlagen errichten.